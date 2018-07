Repasá las frases más importantes de la nota:





"Es un disparate, la racha es una cuestión de suerte, y la seguridad no puede estar librada a la suerte. Debe haber un plan, que haya controles y se ejecute. Nadie sabe cuál es el plan de seguridad que tiene el Gobierno"



-"El único plan de este Gobierno es que para apalear la crisis debemos aumentar la propina"



- "Cuando no hay certeza en el rumbo las cosas quedan libradas al azar."



-"El delito está aumentando cada día más, y no tiene que ver sólo por la seguridad, s ino por un plan exclusivo que empuja a la gente a la delincuencia, aumentó un 35 por ciento el delito contra la propiedad en la provincia de Buenos Aires."