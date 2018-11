Navarro Montoya."Todos los clásicos son especiales, pero este es el más importante de todos"

Carlos "Mono" Navarro Montoya, ex arquero e ídolo de Boca, habló en Feinmann 910 "La final Boca Juniors - River Plate es inédito, me pone feliz porque es un espectáculo único."



Además, comentó que "Esta es la final del titulo más importante que tiene el Continente Americano. Es histórico, ojalá pueda volver el público."



"Igual hay que desdramatizar el tema, es un partido de fútbol.", agregó.



Sobre cómo se ve en Europa, dijo que "El fútbol argentino no se televisa, sólo el Boca- River."



Tras un gran partido de Agustin Rossi, el Mono dijo que "Es dificil elegir el arquero, eso lo tendrá que definir Guillermo Barros Schelotto."