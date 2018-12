Néstor Roncaglia: "Esto no es una licencia para matar"

Néstor Roncaglia, Jefe de la Policía Federal y Vicepresidente de INTERPOL, habló en Feinmann 910 y dijo que "La resolución es un compilado de diversas disposiciones que todas las fuerzas ya teníamos respecto al uso de las armas; lo que hizo el Ministerio de Seguridad fue sistematizar y marcar pautas de intervención ya obligatorias para todas las fuerzas federales".



Sobre la implementación del protocolo, afirmó que "No es que ahora aparece la idea de reglamentar el uso de las armas, porque nosotros ya tenemos nuestra ley orgánica. Es importante tener pautas claras para el policía, porque muchas veces el policía ante una amenaza inminente se paraliza porque no sabe que hacer: piensa que si interviene y dispara va preso y lo procesan... y en esa duda el policía muere".



"El delincuente decide armarse y salir a cometer un delito; hoy más que nunca tiene que saber que el policía le puede disparar", dijo.



Sobre las polémicas, dijo que "Esto no es una licencia para matar, los policías no lo harán. Se acuerdan cuando salió la ley de divorcio, todos decían se termina la familia y no pasó."



"El policía no tiene una mente criminal de salir a matar, su función es mantener el orden, ahora si el delincuente sale armado está dispuesto a utilizar el arma", agregó.



Sobre la decisión del Juez Gallardo de prohibir la implementación en la Ciudad, dijo que "El protocolo es sólo para las Fuerzas Federales. Se piensa que el policía sale a matar y nada de eso va a pasar. Lo que hizo el Ministerio de Seguridad fue dar la reglamentación."