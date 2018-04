Nicolás Dujovne: "Argentina ha comenzado a crecer con fuerza

El Ministro de Hacienda habló en #Feinmann910 y dejó aclaró el altercado que tuvo con el economista español: "La frase fue sacada de contexto, yo dije que bajamos la inflación del 2016-2017, sin atajos para evitar que el tipo de cambio se atrase, además de normalizar los servicios para seguir teniendo agua, luz y gas. Tenemos muchas herramientas para bajar la inflación y las estamos usando todas".

Al consultarle sobre el rumbo de la economía, Dujovne dijo que "los que piensan así son los que llevaban una economía con inflación, sin crecimiento, que no generaba empleo. Argentina ha comenzado a crecer con fuerza, en un proceso de crecimiento liderado por la inversión."

Sobre el paralelismo con el 2001, que el ex Presidente Eduardo Duhalde, hizo sobre el Gobierno"Son desafortunadas, de una persona que no mira la realidad, estamos creando mucho empleo, bajando el déficit fiscal que no pasaba en el 2001. El Gobierno está apoyado por la sociedad. Logramos sacar a la Argentina del estancamiento, por supuesto faltan cosas"





Guillermo Laborda le consultó sobre el valor del dolar y el titular de Hacienda argumentó: "Tenemos tipo de cambio flotante, como la mayor parte de los países de mundo. Respecto a la sequía no nos ayuda el clima y tendrá impacto en el crecimiento del país."

Luego Eduardo Feinmann lo interpeló sobre la necesidad de la cláusula gatillo en paritarias y el Ministro manifestó: "Yo no diría que no sirven las clausulas gatillo, el sector privado tiene libertad, el Ministerio de Trabajo sólo controla que se cumplan las normas. En el sector público pensamos que cada distrito tiene que ser responsable porque deben cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, para bajar el gasto publico en la Argentina."



"La inflación baja, la inflación del 2016 fue alta porque transparentamos la inflación del kirchnerismo, la inflación del 2018 será más baja que en el 20 17", agregó el Ministro.





