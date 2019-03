Nicolás Dujovne: "Si el Presidente me lo pide, seguiré en mi cargo"

Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda de la Nación, visitó los estudios de Radio La Red para hablar de la situación económica del país y afirmó que "Yo creo que estamos saliendo de un año difícil como fue el 2018, la economía en diciembre se empezó a recuperar y va a continuar en esta senda de crecimiento, fuerte impulso de las exportaciones. Ese crecimiento no es sólo por la buena cosecha, sino que maduran muchas de las reformas que implementó Mauricio Macri, el costo de logística es más barato, tenemos el ferrocarril Belgrano, más rutas, energías. Argentina despega un potencial dormido, un 80 por ciento crecieron las exportaciones de carne. Argentina empezó a abrirse al mundo"

"Desde que asumió Macri no está prohibido exportar, ni importar", agregó.



Además, dijo que"Tenemos un crecimiento de energía, Vaca Muerta, un boom de turismo, anda muy bien la infraestructura, la construcción comenzó a reaccionar nuevamente. Crece el empleo en la construcción. Desde enero se está generando empleo".



Sobre las causas de la crisis, dijo que "La sequía y la crisis de los cuadernos pararon el crecimiento, aunque es bueno para la transparencia, hizo cortar el financiamiento para el sector privado. Los bancos querían saber quién estaba y quién no".



Al ser consultado sobre una posible mala praxis, afirmó que "Yo no diría que hay mala praxis del Gobierno, nosotros siempre tratamos de ir lo más rápido posible, si la Argentina hubiera tenido menos déficit fiscal la crisis hubiera sido menor. Nuestro ritmo tuvo a palos en la rueda por la oposición. Es excesivo culpar al Gobierno por el ritmo. Recuerden lo que pasó con la modificación del ajuste de la seguridad social, tuvimos frenos para la actualización de la tarifa de gas".



Acerca del cierre de Pymes, salarios bajos, desempleo, dijo que "Quiero volver a recordar el punto de inicio de la Argentina, casi 8 puntos de déficit fiscal, cepo, sin estadísticas, aislados del mundo, default, sin infraestructura, se pagaba el costo de energía y gas, el narcotráfico paseaba por las calles. Cuando uno pone en valor lo que se hizo se olvida del punto de partida".



"En el 2016 corregimos los desequilibrios, en el 2017 había inversión, crecimiento, empleo, caída de la pobreza y sufrimos dos shock. Argentina tiene como programa integrarse al mundo, respetar la ley y nunca se abandonó. A la crisis del 2018 entramos con ciertas reglas de juego y terminamos con la misma", afirmó.



Sobre la recuperación, dijo que "Mes a mes vamos a ir mejorando, los salarios tuvieron una suba importante producto de las clausulas de revisión, más el bono, en abril y mayo se cierran las paritarias y una inflación que empieza a ceder, porque ya no hay aumento de tarifas, la economía se va a seguir expandiendo, sobre bases solidas".



"Si no hubiéramos hecho las reformas que hicimos seríamos Venezuela, drama humanitario. Yo no tengo dudas que si a Cristina Fernández le dan tiempo seríamos Venezuela porque ella usa recursos pero no genera", dijo.



Sobre la situación de los comerciantes ante la presión impositiva y gasto público, dijo que "Sobre el gasto sabes que bajamos el gasto, bajamos 5 puntos del PBI, mientras el kirchnerismo aumentaba el gasto publico, nosotros no".



"En las provincias no vimos la misma disciplina que la Nación, no subió, pero no han bajado. Este Gobierno les dio dinero de la coparticipación, la mayoría tiene superávit primario, menos Santa Cruz", agregó.



Luego de ser consultado sobre el gradualismo, dijo que "No sé con qué nivel de gobernabilidad hubiéramos quedado si las medidas se tomaban rápido, debemos tener en cuenta que muchas medidas eran trabadas por la oposición".



Respondiendole a los economistas que lo critica, dijo que "Hay economistas que son ortodoxos en la consultora, pero hay que ver si están en la función. Este es el primer gobierno no peronista que termina su mandato y va a ser reelecto".



Sobre la posibilidad de ser reelectos, dijo que "No creo que los argentinos sólo miren como están hoy, cuando ven un país en crecimiento, un país en desarrollo. Este es un Gobierno decente, profesional, honesto, lo vemos en el tema institucional".



Sobre el tipo de cambio, dijo que "Estamos muy tranquilos con el esquema que tenemos, hoy Argentina genera dólares de manera genuina, el turismo nos genera divisas. El Campo liquida las ganancias porque el resto está destinado a deuda".





Acerca de las declaraciones de economistas como Roberto Lavagna, Melconian, dijo que "Crecer el 9 por ciento cuando se había caído 11...Argentina no tenía que pagar los intereses de la deuda, teníamos las tarifas congeladas".



Además, dijo que "La Argentina durante décadas licuó ; los ahorros de las familias argentinas para dar crédito barato. Cuando uno tiene tasa de interés alta tienta a la gente en ahorrar en la moneda nacional. Los países que tienen una moneda fuerte le han pagado a sus depositantes tasas de interés por arriba de la inflación. Eso es lo que estamos haciendo. Los empresarios no están acostumbrados".



Sobre el FMI, Trump y relación con la familia de Dujovne, afirmó que Mi padre es arquitecto e hizo un proyecto con Trump en Punta del Este, pero no hay una relación. Todo lo que ocurre respecto al apoyo internacional es porque el mundo apoya las reformas valientes, el coraje de Mauricio Macri, no por relaciones personales".



"Estamos convencidos que la sociedad argentina nos seguirá apoyando en diciembre, representamos el futuro, si el presidente Mauricio Macri me lo pide seguiré en el cargo", finalizó.