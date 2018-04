Nicolás Kasanzew: "La gente combatía por amor al camarada"

Sobre su llegada a las Islas:

"El 2 de abril tenía que grabar una promoción para el noticiero de Canal 11 y escuché la noticia de que Argentina habái tomado Malvinas. Como no habían mandado a nadie del canal, pedí ir yo y me fui directo a Comodoro Rivadavia. Dos días después ya estaba yendo con un grupo de 40 periodistas en un avión a las Islas".



Acerca de su estadía y la rendición:

"En abril salía a hacer transmisiones a Comodoro Rivadavia pero el 23 no volví a salir porque tenía miedo de quedarme afuera por el bloqueo. Yo estuve hasta horas antes de la rendición y como no quería entregar el material, le pedí a Menéndez entrar en el barco Irizar pero no me lo permitió. Subimos a un avión junto al camarógrafo y estuvimos volando dos horas a ras del mar y a oscuras para evitar los misiles. Meses después me enteré que a mi camarógrafo le había agarrado un principio de infarto durante ese vuelo".



En referencia a sus sentimientos:

"Las historias que más me emocionan son las de amor al prójimo. De ese tema mucho no se habla. La gente combatía por amor al camarada. Me queda el orgullo de haber estado codo a codo con nuestros soldados. Yo siempre fui un recordatorio de que Malvinas existió. A los soldados los escondieron luego de la Guerra y no les dieron contención. Fue abandono del Estado. Se dice que hay más suicidados luego de la Guerra que los muertos en combate".



Sobre Galtieri:

"Galtieri no tenía los cojones de ir a la Guerra. Cayeron en la trampa del toco y me voy. Hubo un guiño de Inglaterra a Galtieri, mediante Estados Unidos, y Galtieri cayó en la trampa. Luego ya no podían retirar a los soldaos de las Islas. No fue Galtieri, fue una causa nacional".



Acerca de la rendición:

"Los ingleses tenían miedo al contraataque el 13 de junio. Ya no tenían municiones porque Argentina había hundido su buque abastecedor. Pero Ménendez decidió rendirse sin luchar un día después. En toda guerra hubo censura pero la nuestra era absurda. Borraron gran parte del material luego de la Guerra. La gente insultó a los militares luego de la rendición".



En referencia a los jóvenes:

"Hay que dejarse de joder con el tema de los chicos de la Guerra. Lucharon y murieron como hombres. Los más jóvenes son los mejores combatientes".









