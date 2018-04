Nicolás Massot: "Estoy en contra del aborto"

Nicolás Massot conversó con #Feinmann910 y dejo en claro su posición particular sobre el aborto: "Estoy en contra del aborto, lo que debemos pensar es que no es que se mata un niño, ni que se mueren mujeres. Hay que entender, de buena fe, cuándo empieza la vida, sin meter a la religión en el marco de los derechos constitucionales. Debemos definir donde hay vida o no."

Sobre los tiempos de tratamiento y la fecha en el que se iniciaría el debate, el jefe de la bancada del PRO manifestó que "Hoy el proyecto no ingresó, no será el único proyecto, un sector de Cambiemos, a favor del aborto, presentará un proyecto alternativo. Se habla también de que sea más ágil la ley de adopción, hogar de madres solteras, políticas de asignaciones."

Eduardo Feinmann le preguntó cuáles eran los pasos que tiene que dar un proyecto hasta que llegue al recinto y Massot respondió: "Primero tiene que pasar por Legislación general, salud, familia, legislación penal y presupuesto y hacienda. Luego llega al recinto"



Terminando la charla, Massot fue consultado sobre el otro debate que está en la agenda, cobrarle la salud y la educación a los extranjeros y dijo: "Para mí debe haber reciprocidad, es lo más justo. Si no hay reciprocidad hay que cobrarles."





