Nilda Gómez: "Es un día muy interesante para recordar esas víctimas mujeres que fueron a divertirse y no volvieron "

-"Es un día muy interesante para replantearse muchas cosas, recordar esas víctimas mujeres que fueron a divertirse y no volvieron, y a las madres de las víctimas que nos tuvimos que enfrentar contra todos para demostrar los derechos de nuestros hijos. Una madre se enfermó tras la muerte de su hijo. La impunidad enferma."



-"Yo convivo con un dolor permanente, la noticia de encontrar al papá de uno de los chicos muerto es triste."



-"Yo soñé a Mariano chiquito dentro del agua y no lo podía ayudar. Es lo que nos pasó, nuestro hijo se murió y no pudimos hacer nada"



-"Nuestros jóvenes crearon un homenaje a las víctimas de Cromañón, el 18 abril"



-"El Gobierno nacional, de la provincia y la Ciudad deben trabajar por que estos crímenes atroces no vuelvan a pasar."

