Nilda Gómez: "La justicia es un desastre"

"Me enteré por los Medios la liberación de Fontanet, acá hay un juez responsable que no cree en la ley"



-"No me preocupa Fontanet y todos porque la pena que le dieron es nada, además hicieron algunos cursos y salió de la cárcel. En el Juzgado nosotros somos un cero a la izquierda. Nosotros elegimos justicia por derecho y tenemos estos jueces. No se cumple la ley que trabajamos tanto."



-"La justicia es un desastre, el tema es que hay un reservorio que piensa como Zaffaroni."

-"Yo creo que hay que cambiar el paradigma de la Justicia, lo que pasa que quedan jueces el Gobierno anterior, que protegieron a Anibal Ibarra, Fontanet"



-"Yo no peleo porque Fontanet vuelva a la cárcel, ya está con su familia, pero este Juez a alguien le debe responder por lo que hizo?."



-"Si yo vuelvo para atrás elegiría justicia por mano propia. Yo hace años que sufro por lo que le pasó a mi hijo."





