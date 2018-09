"Ningún argentino de bien quiere que nos vaya mal"

: "Son declaraciones fuertes, ningún argentino quiere que el Gobierno se vaya. Es cierto que las cosas no están bien. No me gusta la expresión de desearle al pueblo argentino que le vaya mal"



-"Es una forma particular que tiene Dady de expresarse siempre y no hace bien"



-"Hay una situación muy delicada; a mí me toca caminar las zonas más pobres del Conurbano y se repite siempre lo mismo: la pobreza".



-"No conocen la pobreza, porque la pobreza es muy compleja, no es sólo superar las líneas de necesidades básica; y el gobierno sigue cometiendo el mismo error que el kir chnerismo: le entrega los recursos a los movimientos sociales".



-"Se han entregado los recursos en materia social de una manera que genera una gran sangría; hay mucho dinero que no llega a la gente".



-"Creo que el gobierno equivoca el camino, se debe exigir a los intendentes que hagan un censo en cada distrito para conocer la situación real de los programas... ahí van a poder comprobar la cantidad de dinero que se va a manos de los movimientos sociales, a quienes después vemos llevando a la gente en las marchas, dándoles de comer para llevarlos, pagando micros para llevarlos, todas cuestiones detestables."

