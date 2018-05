Repasá las frases más importantes de la nota:

-"Marcelo Tinelli hizo una crítica que yo tenía una posición diferente a los legisladores de mi provincia, creo que hay una idea de pretender que el Congreso sea una escribanía de alguien, antes era del Gobierno, y ahora quieren que sea de los gobernadores, tienen que entender que Argentina tiene división de poderes"





-"Yo le plantee a Mauricio Macri un proyecto, ya que el que salió de diputados está muerto, el Ejecutivo dijo que lo vetará. Digo por qué no bajamos las tarifas con el IVA, nos hacemos cargo la Nación y la provincia y discutamos generación"





-"En virtud de eso el bloque del Ejecutivo tomó puntos y otros tienen que ver con el tema de la Ciudad, hicieron un dictamen. No sé que hará el Senado"





-"El otro camino es que se apruebe la ley, vete el Gobierno y la que pierde es la gente"





- Nena embarazada de 10 años en Salta: "Nosotros en el 2012 hicimos un protocolo desde el Ministerio de Salud, este caso tiene diferencias entre el protocolo nacional y provincial. Luego adherimos al protocolo nacional. Nosotros le dimos libertad a la familia para decidir en este caso, tenemos la información que no iba a abortar. Ahora el Polo de la mujer informará a la familia sus derechos."





-"Por lo general la violencia interfamiliar no se denuncia."





-"Me reuní en la localidad de Alem con el Gobernador de Misiones, trabajamos con mucha inercia porque son las dos localidades turísticas del Norte. Hablamos de la necesidad de construir un espacio político común"





-"No coincido que la Patria esté en peligro, hay que desdramatizar la política. Argentina va para adelante a pesar de los problemas que tenemos."





