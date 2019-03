Alejandro Sammartino.mp3







Alejandro Sammartino, Director Nacional de Lechería de la Subsecretaría de Agroindustria de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Quien se queja es Jorge Chemes y yo no comparto sus expresiones; primero porque habla de 40 años de crisis y la realidad es que cuando hablamos de crisis nos referimos a un sector sin políticas ni reglas de juego; eso existía en la anterior gestión, con un gobierno que intervenía, condicionaba a la industria, no dejaba exportar, intervenía en el precio al productor y que marginó a un sector como es el lácteo, el trigo o la carne".



"Nosotros establecimos un acuerdo con el sector para una lechería en progreso, crecimiento y abierta a los mercados; eso es lo que estamos haciendo", agregó.



Además, dijo que "No es cierto que estemos con menos producción y menos exportación; la producción aumentó el año pasado en relación al 2017, lo mismo que las exportaciones; el crecimiento de las exportaciones permitió que con la crisis económica y la caída del consumo el sector no se desordene. Hoy el precio al productor permite competir con la soja y el maíz".



Sobre la causa de por qué hay escases, dijo que "La lechería se maneja estacionalmente, no todo el año se produce de la misma manera. Se restringió la oferta, pero nada más. Hay dos industrias fuertes en la Capital, son SanCor y La Serenisima, y la Serenisima juega más fuerte en la Ciudad. La Armonía es segunda marca de la Serenisima".