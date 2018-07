-"La estaciones de servicio blancas son las primeras que tuvieron dificultad en su aprovisionamiento, nosotros lo trasmitimos al Ministerio y se analiza de manera particular"



-"El combustible no llega porque las petroleras están priorizando dar el servicio a su propia red y no hay excedente de combustible, como no tienen contrato con una petrolera se les complica el abastecimiento"



-"Las compañías de bandera dicen que se trabajará este mes con un sistema de cupo, sobre todo en el diesel"



-"Los aumentos impactan de manera fuerte en las estaciones de servicio de otras banderas, y no es porque YPF haya puesto un cupo."



-"Esto que pasa es del día de ayer y se empezó a comunicar. Lo que niega el Gobierno es el desabastecimiento, pero no hay desabastecimiento"