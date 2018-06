-"Tenemos nuevo presidente y mañana nuevo gobierno. La sociedad española está conmocionada, es la primera vez que gobernará una persona que no fue votada por la ciudadanía como Pedro Sánchez"



-"Este señor con la alianza independentista llega a gobernar un país que es de centro derecho. Hay que respetar la ciudadanía popular."



-"No hay duda que Mariano Rajoy dejó una España mejor, cuando comenzó a gobernar España estaba en paro, nadie nos prestaba dinero y Rajoy enderezó todo. Tuvo que hacer frente al relevó de la Corona. Zapatero nos dejó el país lleno de problemas."



-"Rajoy cumplió todo en España, yo creo que se retira, pero primero debe hacer una transición en el Partido Popular."



-"Esto fue instrumentado por la Izquierda, el PP tiene casos de corrupción pero no llega al número de casos que tiene el PSOE o los catalanes."



-"Llama la atención que un señor que nunca ganó la elección pueda presidir un Gobierno. Veremos cómo gestiona el tema de la independencia catalana, la economía va bien. Las elecciones son en dos años, veremos cómo le va"



- Sánchez es una mala noticia para Mauricio Macri?: "Macri se llevaba muy bien con Rajoy. Sánchez también es pragmático. No creo que haya problemas, el tema es que Rajoy le tenía mucha simpatía a Macri."



-"Pablo Iglesias es amigo de Cristina Fernández, el que tiene la casa de millones de Euros."





