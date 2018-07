Repasá las frases más importantes de la nota:





"Nosotros sacamos un comunicado de la Sociedad Argentina de pediatría, el Dr Albino habla desde su ideología, no hay ninguna duda que el preservativo evita el contagio de HIV y las enfermedades de trasmisión sexual"



-"Es importante que tengamos una educación sexual desde la infancia."



- Carta a Alejandro Finocchiaro: "Desde el Ministerio de Educación generó un convenio con Conin, trabaja con un estilo diferente a la Sociedad de Pediatría. Nosotros todo lo que sacamos es estudiado por 12 mil personas."



-"Nosotros promulgamos la lactancia materna, tiene aporte nutricional , puede faltar el hierro que los pediatras lo damos aparte. De cualquier manera no todas las madres pueden hacerlo. No hablamos de leche maternizada, sino de formula."



-"No sé lo que propone el Dr Albino"



-"Nosotros sacamos un documento según nuestros principios, no es un reproche a Albino y su fundación. El dinero que recibe supongo que alguien lo habrá evaluado"



-"Hay que cuidar las vidas de las mujeres, primero evitar los embarazos."



-"La Sociedad de Pediatría es una fundación sin fines de lucro, y se autogestiona. No recibimos fondos del Estado."