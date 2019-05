No me creo el amor por la Patria de Cristina. Ella está buscando impunidad

Editorial 20-05.mp3







La primicia fue de A24. Muy temprano, entre las 8 y las 9. Y ue ralmente un simbronazo político impresionante. Los primeros comentarios en las redes era "es mentir" y pasados los minutos se fueron cuenta que era verdad, porque se vieron los videos que no es video, porque es audio, con la voz de Cristina que pone dramática. Fernandez-Fernandez es la formula definitiva. Faltan 35 días para que se inscriba, proque hasta el 22 de junio tienen tiempo.





Dicen que la formula puede cambiar, pueden poner a alguien en lugar de alberto o en lugar de cfk, depende de como se negocie en el peronismo. FF.

Indudablemente eso pateó el tablero político y el gobierno sintió que le dieron un trompazo que lo dejó drogui. Algo así.





Nosotros hablamos en A24 y en la radio. Que cristina no iba a ser candidata a Presidente, me dijeron de todo pero nosotros teníamos el dato profundo.





Que vuelva cfk a la presidencia es lo que soñaban los ultra. eso no va a ocurrir. bajo un escalón, pero sigue siendo la jefa. una cristina que pone el 30% de votos en la mesa pero sin ganas de ser, pero sin votos. Esa es la fórmula. hace un tiempo Alberto Fernandez decía "con ella no alcanza y sin ella no se puede". Ayer decía que el es Messi para hacer los goles. Ahora, Messi es el dueño del equipo, el que te puede poner y sacar del equipo. Ahí arrancó mal porque él es un 9 y Messi es Cristina.

Alberto tiene un problemón: no lo conoce nadie. El círculo rojo si pero nadie mas. Además no suma votos. Ella suma el 30% pero él no.





Esto es como cuando puso a Boudou. Lo eligió 15 minutos antes de que se presente en la Quinta de Olivos.





Es muy impresionante porque durante 10 años, Alberto Fernandez fue muy criticado por los K.





La verdad que cuando Cristina, ¿Saben como lo convenció a Alberto? Una frase: "Yo divido, vos sumás. Entonces por eso te necesito. Necesito que vos seas el 1 y yo la 2". Ella divide políticamente. Ella produce rechazos y Alberto suma voluntades, puede convencer. Ella sentada en una mesa no convence a nadie.





No es la primera vez que Cristina manipula una fórmula presidencial. La pregunta es: Cristina si puso al Presidente, ¿Va a querer armar al gabinete y llenarlo de la Cámpora? Es cierto que con Cámpora vino lo peor. ¿Será Alberto Fernández un traidor como fue Cámpora a Perón? Mucho se dijo que Alberto si es Presidente va a ser chirolita, lo mismo se decía Néstor Kirchner con Duhalde. Y, ¿qué pasó? Lo traicionó y lo destruyó.





"O Cristina es candidata o se va a su casa", no ocurrió. Y el ungido fue el. Él es un error del pasado. Esta fórmula es un error del pasado. Lo dijo él. Lo dijo Alberto. Bueno, esto es una mala experiencia.





Estaba escuchando este fin de semana las barbaridades que Alberto dijo de Cristina, me sorprende lo que se dice en la política. Lo que decía también Carrió sobre Macri. El panquequismo es de moneda común. ¿Se imaginan a Cristina solo tocando la campanita? ¿Se imaginan solo en ese rol?

Para los que se preocupan por las causas, con 11 procesamientos y 6 pedidos de prisión preventiva. Es una vergüenza que sea candidata. Ella debería estar presa.





No me creo los acólitos de Cristina que dicen "La grandeza de Cristina". Ella busca impunidad.

Me dicen que 9 gobernadores ya se están aliando con Alberto y los otros 7 lo van a decidir en los próximos días.





Sobre Alberto Fernandez, más allá del panquequismo, es un tipo moderado, tiene experiencia de gobierno, es un dialoguista, no es un autoritario como Cristina, es un hombre limpio en cuanto a la corrupción. Tiene 0 causas y procesamientos. Es un político nato, un limador de asperesas, por lo menos con los suyos, es un gran arquitecto político. Lo hizo a Néstor presidente, que medía 2 puntos. Alberto Fernández fue el gran arquitecto de Néstor Presidente. Alberto convenció a Dualde que este hombre que tenía los ojos virola y escupía se transforme en Presiente.





No me imagino que Alberto sea un títere. No me lo imagino oveja. Pero veremos, eso sí. Si gana esta fórmula gana ella, y si pierde van a decir que perdió él.