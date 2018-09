"No me parece lógico que se tarde tanto tiempo para una ambulancia"

-"Yo estaba en Pellegrini y Perón, veo a una persona tirada en la senda peatonal. Yo estaba en moto, desde ahí le digo qué te pasó y me dice que le robaron y acuchillaron."



-"Llamé al 911, puse la moto para que vean que había una persona tirada. Cuando le dije a la operadora donde estaba, confundí las calles, aunque le remarqué que estábamos en el Obelisco. La primera llamada duró 2 minutos."



-"José se quería mover pero no podía. Busqué un policía, pero no había nadie."



-"A los 10 minutos vuelvo a llamar, le doy los datos y seguimos esperando, viene una mujer en bicicleta, yo me quedé con él. Nadie paraba y todos nos miraban . La gente tiene desconfianza."



-"Tuve dos llamadas más al 911. Luego pasó un patrullero de policía de la Ciudad, le hice señas y siguieron de largo. No iban a ninguna emergencia."



-"Yo entiendo que las ambulancias pueden tardar, se lo dije a Alberto Crescenti. Yo lo que digo es que más allá de la ambulancia deben dar otra asistencia. Crescenti dice que el primer pedido al SAME es 22.10. El primer llamado al 911 fue 21.51"



- Sobre el 911, que es un servicio que está centralizado: "Cuando hay una emergencia médica hay que llamar al 107, la verdad que no me di cuenta."



-"El señor era de San Juan, y venía de trabajar."



Feinmann lee un tuits de Horacio Rodriguez Larreta informando sobre el 911 y su relación con el SAME, es del año pasado.



-"Crescenti responsabilizó al 911"



-"Han ocurrido casos de personas que se tiran delante del auto y luego te roban, entonces la gente tiene desconfianza."



Claudio Zin, columnista: "Yo tengo un problema con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, los veo, están en la calle con los teléfonos, mirando para otro lado. De hecho pasó un patrullero, lo miró y siguió de largo."



-"Cuando llegó la ambulancia no le pidieron los datos a Mariano y se fueron, me parece que Alberto Crescenti tiene que ajustar detalles"



-"Hay que decirle a Horacio Rodriguez Larreta que revise el 911."



Eduardo Feinmann, conductor: "Debe estar relacionado con Defensa Civil, Bomberos, Salud"



Claudio Zin, columnista: "Los operadores siguen el protocolo."





