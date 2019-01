"No necesariamente el compañero de fórmula de Macri debe ser un radical"

Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy, habló en Feinmann 910 sobre la condena a Milagro Sala y dijo que "Es un momento importante para Jujuy y un paso importante que dio la justicia de Jujuy, se rompe la matriz de violencia y corrupción que durante 15 años agobiaba al pueblo jujeño, nosotros vivimos cortes de rutas"



Además, dijo que "Esta causa era de una extracción de dinero que se hizo hasta el día antes de que yo asuma la gobernación. El dinero iba a la casa de Sala e iba para otra cosa, se aprobó la asociación ilícita"



"El que no vivió en Jujuy no puede comprender la violencia y como se roba a los pobres. Todos las personas de la Tupac están dentro del Estado, pero son libres, nadie los obliga.", agregó.



Sobre las viviendas que dejaron sin construirse, dijo que "Nosotros hemos terminado mil viviendas, pero tuvimos que ir a la Justicia, poner la plata de nuevo, otro tema fue la garantía de derecho. Era un sistema violento y fascista. Era una matriz injusta"



Sobre quién puede acompañar a Mauricio Macri en la fórmula, dijo que "No hablamos, el radicalismo no tiene un planteo ni exigencia, eso es un tema de confianza que pasa por el Presidente. Para mí no necesariamente tiene que ser un radical"





"Lo que hablamos con Mauricio Macri es que adelantaremos o no de acuerdo a nuestra estrategia política", agregó.



Acerca de la situación de Roberto Lavagna, afirmó que "Yo he compartido varias cosas con él, pero hace rato que no hablo, es buena persona, con un gran compromiso."





Finalmente, luego de descubrirse que el Hantavirus llegó a Jujuy, dijo que "Se confirmó un caso, y se descartaron tres. Ahora estamos tomando los recaudos, no es como el Sur, pero estamos con las prevenciones"