"No pensé que iba a haber otra crisis tan fuerte pero vienen sin pedir permiso"

-"Es difícil entender lo que estamos viviendo, yo pensé que no habría otra crisis tan fuerte. En algún sentido estoy sorprendido porque el país responde a la crisis de la manera que se hace, hay desconfianza con los bonos, el riesgo país sube. Lo que se hace es reducir el déficit fiscal, sube la tasa, y un programa con el Fondo da confianza para asegurar financiamiento, en todos lados termina así, menos en Argentina"



-"Es una combinación del Mundo, que cada vez que Argentina se levanta cae por cualquier virus. Hay que tener paciencia"



-"En el 2001 tuvimos un peso más débil, pero había un default, pesificación. El peso está débil, 40 pesos es un número, pero el tema es que el Banco Cent ral tiene que intervenir"



- Zafaste porque te ofrecieron muchos cargos: "No es que lo vi, son momentos de la vida."



-"Lo lógico es que termine, pero sigue... todo el rum-rum político del fin de semana complicó las cosas. Nicolas Dujovne que está haciendo las cosas bien, tiene buena relación con el Fondo, aparece el rumor de cambio y no es el necesario. El equipo económico tiene una tarea dificil, y lo está haciendo bien. No es fácil la labor del Banco Central y creo que hay que dar continuidad."



- Sobre la tasa del 60 por ciento: "Me sorprendió porque la visión del Banco Central era que la tasa no hacía diferencia, lo importante era secar el mercado de pesos."

