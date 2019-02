"No se les va a reintegrar más el 15% del IVA por comprar con débito a los jubilados"

Clara Toledo.mp3





Era una medida de 2016 para que jubilados y pensionados de la mínima y beneficiarios de AUH y por embarazo pudieran obtener un reintegro hasta $ 300 por mes. Cuando se implementa, iba a regir hasta el 31 de diciembre de 2017 y se prorrogó un año más. En 2019 esa prórroga no seguirá así que se elimina el beneficio.



En 2016 se había designado un partida de $ 22.000M y en 2017 $ 17.138M. Lo que había pasado es que las partidas no llegaban a utiliza rse todas para la devolución porque la gente no hacía las compras con la tarjeta de débito.



Sobre por qué lo sacan:

Hubo varios errores de implementación. El Banco Nación había detectado que 9 de cada 10 jubilados y neficiarios de AUH retiraban el efectivo de sus cuentas y no se utilizaba. Solamente el 8% hacía uso de la tarjeta. No hubo la suficiente difusión y no se estimuló la instalación de postnets en los comercios. La gente está acostumbrada a usar el efectivo. Los montos implementados desde 2016 nunca se actualizaron y el reintegro seguía anclado en $ 300.