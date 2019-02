"Hay cosas que no se hacen porque no se pueden hacer, no dan los números. No es que no sea lindo atender gratis al mundo, pero no se puede ser. En el caso concreto de los motochorros, prioridad. No se pueden tomar los casos de delitos con la alegría con la que lo toman algunos jueces. La Policía de la Ciudad está desesperada. " Alejandro Fargosi, abogado constitucionalista y ex Miembro de la Magistratura, habló en Feinmann 910 y dijo que





Además, dijo que "Todos los motochorros que han capturado por delitos "menores" son liberados inmediatamente. No es menor perder una pierna. El juez puede hacer lo que quiere por su monumental margen de discrecionalidad. Ella puede considerar que el daño de la víctima del robo del celular fue de $ 700 o de un estrés de $ 70.000. Cómo es posible que la comisión de un delito implique una consecuencia económica inferior a estacionar mal. Primero es el sentido común, no se lo enseña. Segundo, tampoco se habla del concepto de "eficiencia".



Sobre cómo ve a los funcionarios judiciales, dijo que Yo le aseguro que cuando se habla con los jueces parece que se habla con marcianos. No están con los pies en la tierra. Se ha hecho tabú que entre gente de afuera de la carrera judicial, pero la carrera judicial genera que se potencien las virtudes y también los defectos. Si los abogados no les chupamos las medias a los jueces perdemos siempre.



Sobre los privilegios de los jueces y la sensación de nobleza que transmiten, y sobre la posibilidad de que se elijan los jueces por el voto popular, afirmó que "son unos berretas, lo son, nombran a sus sucesores, como en la política. El sistema de los jueces no funciona porque para hacer campaña se necesita plata, y para conseguir la plata tienen que hacer favores y luego cumplirlos. No está mal que el cargo de juez sea de por vida, lo que está mal es que esté descontrolado. Es una locura plantear que no se pueda juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias. El manual de pavadas argentinas tiene varios tomos.