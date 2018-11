"No sería tan irresponsable de ordenar al gobierno el rescate si conlleva muchas pérdidas"

"Es una causa compleja, estamos hablando de la Armada Nacional que es uno de los pilares de la defensa de la Patria. Estamos investigando un evento que sucedió en el fondo del mar con un arma estratégica de guerra que tiene la principal característica que no pueda ser rastreado por radares de superficie".



"Me preguntaron porque no se encontró antes si ya se había rastrillado la zona, pero esto depende absolutamente de la tecnología de los radares, por ahí patrullaron las potencias mundiales que se ofrecieron a darnos apoyo. Con la tecnología que se disponía y siendo el operativo de mayor importancia a nivel naval, no pudo ser ubicado".



"En las última reunión con Ocean Infinity, me mostraron en la pantalla el área recorrida y pequeños puntos que no se habían recorrido en profundidad. Soy una persona de fe, nunca perdí las esperanzas de encontrarlo. Revisando los golpes de casco, les llamó la atención una imagen que por ahí la pasaron muy rápido. Cuando todas las autoridades volvían de Mar del Plata nos dicen que iban a volver al AREA 1 porque había mucha probabilidad de dar con el submarino".



"Luego que se arribó a dicho lugar, en 20 minutos bajaron y me comunico con la gente de la Armada a la noche del viernes y me dicen que no hay rastros, al rato me llamaron y me dijeron que era el ARA San Juan. Fue un conjunto de sensaciones. Desde el primer día trabajé en la instrucción. Trabajamos todas las hipótesis, es una tarea d emasiado compleja en todo orden".



"Me mandaban la información antes de subirla a la página de la Armada. Ni me consta ni me parece que responde a la lógica racional que hayan querido demorar la comunicación del encuentro".



"No tuve acceso todavía a la cantidad de fotos y vídeos que tomó Ocean Infinity. No puedo confirmar ninguna hipótesis. Miraremos detenidamente, no se cuanto tiempo me llevará ver las 67 mil imágenes. Veremos la posibilidad de traducirlas en 3D".



"Hubo una comunicación antes de que colapse el buque por un problema técnico. El comandante Fernandez informó el ingreso de agua por el sector de ventilación, lo que habría producido un cortocircuito. Este generó un principio de incendio con humo, no llama.De ahí en más se desconoce que pasó, es lo que hay que reconstruir. Todo esto indicaría que terminó en accidente. Algunos se pueden prever y otros no".



"Es importante destacar que las familias está representado por tres querellas. Las querella pueden ofrecer pruebas. Todos estamos interesados en saber la verdad".



"Para hacer ver si es factible reflotar el San Juan hay que hacer un estudio de factibilidad técnico y económico. Se deben medir los beneficios y consecuencias sobre lo material. El casco resistente está en una pieza. Está a 907 metros".



"El submarino está en aguas internacionales, a 15 kilómetros de donde señalamos que había tenido el problema hidroacústico. Siempre se estuvo cerca en la búsqueda. Se mejoró la calidad del sonar del barrido".



"Antes no conocía lo que era un submarino y ahora se más de submarinos que del tablero de mi camione ta".



"No sería tan irresponsable de ordenar al gobierno el rescate si conlleva muchas pérdidas, económicas y humanas. Hay que poner sobre la mesa todos los riesgos de esta tarea de tanta envergadura. Estamos todos empeñados en saber qué pasó. Es razonable que quieran que los rescaten, en un proceso inhumano que atravesaron no puedo ser más que ser condescendiente con ellos"



"En mi documental abarca todo lo que se hizo en el piso y en la reparación de media vida. La denuncia que hizo Elisa Carrió y que abarca como supuestos responsables políticos a Cristina Kirchner y Nilda Garré, tramita en Comodoro Py por corrupción. A esta altura lo descarto, las causas estarían relacionadas con el proceso".