"No soy ningún monje negro, solo hago mi trabajo"

-"La verdad que es una sorpresa que me llamen a indagatoria, no conozco al señor que escribió los libros, pero hoy mi abogado se presentó para estar a derecho y estar a disposición del fiscal."



-"Es imposible que reciba dinero de la corrupción, fíjese los informes de la Auditoria Gral, no sé de que se habla, cualquiera puede escribir cualquier cosa."



- Se lo menciona como operador de la Justicia: "Es porque hay muchos operadores ocultos, cuando tuve un atentado nadie se preocupó por mí. No sé por qué me atacaron, en el Gobierno de Cristina Fernández. Mi auto era de la auditoria y no era blindado."



- Se lo menciona como el monje negro: "No sé por qué lo dicen, yo trabajo en la auditoria gral de la Nación. Conozco jueces. Fui secretario de Barra"



-"No tengo miedo de ir preso. No recibí dinero de coima. Feinman, usted está seguro que estoy en los libros?. La indagatoria es un derecho a defensa"