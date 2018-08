"No tengo en mi horizonte que ocurra un default"

- Economía: "Yo soy optimista, no me aíslo de los problemas, pero creo que con paciencia, compromiso y solidaridad lo vamos a solucionar."



- Alfonso Prat Gay dijo que la economía es un quilombo: "Yo creo que hay desequilibrios en la economía, hay falta de confianza, un contexto internacional desfavorable, las cadenas de pago están complicadas. Estamos atravesando un momento complicado y seguirán. Hay una falta de confianza a las políticas, los empresarios, una turbulencia económica, corrupción y sería bueno hacer cambios."



-"En el caso de la corrupción tenes un sistema judicial transparente y serio, debería ser un activo importante. Un sistema judicial más lejos del circo y má s cerca de la verdad. Cambiemos es una fuerza novedosa en lo político, veremos hasta donde sigue."



- Muchos impuestos: "Pagamos muchos impuestos, pero sólo la mitad de los habitantes, la contraprestación del Estado es baja. Por otro lado, necesitamos sostener al porcentaje que está en la pobreza."



-"No lo tengo en mi cabeza el tema del default, pero habrá que hacer una serie de consensos antes para saber dónde vamos, independientemente del Gobierno que sea."





