-"La expectativa es enorme por ver a la selección argentina, se vendieron las entradas a los 20 minutos y quedó mucha gente fuera. Están locos por Messi."



-"Acá se había pensado que jueguen en un estadio nuevo pero por razones políticas se juega en Jerusalén."



-"Siempre hay problemas con los palestinos, fue más importante el traspaso de la Embajada de Estados Unidos. No van a quemar nada, Messi es un ídolo para judíos y árabes"



-"Hay más de 200 mil argentinos acá, hay una asociación que consiguió una cantidad importante de entradas entonces muchos argentinos irán al partido."



-"Acá no pasa nada, el problema es dis cursivo."



-"Messi ya estuvo en el Muro de los Lamentos, Jerusalén está totalmente protegida, no se arriesga a los jugadores. En Jerusalén la gente vive de manera natural, están protegidos por el Ejército."





