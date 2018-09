Nos visitó Daniel Santoro, presentando su libro "El Mecanismo"

Repasá las frases del pase con Daniel Santoro:





Daniel Santoro, periodista: "En este libro están todas las obras energéticas que manejó Roberto Baratta. Está la causa Enarsa, Río Turbio, YPF. Para entender la causa de las coimas, los cuadernos se debe leer el libro"



-"Julio De Vido manejó mucho dinero en obra pública. Enarsa es el gran agujero negro."



-"En un país gasífero tuvimos que comprar gas"



-"La causa de los cuadernos nace por la causa de gas liquido."



-"Hay que contar las dos cosas, ésta y la crisis económica y cambiaria."



-"Después de que la Cámara Federal confirmó al Juez como el Juez de la causa es impo rtante porque permitirá los procesamientos. Nunca hubo tantos empresarios arrepentidos"



-"Hay muchas pruebas, hay confesiones de empresarios, pruebas, y confesiones de Claudio Uberti y José Lopez. La causa se divide en obras viales. Ernesto Clarens tiene un listado de vialidad y peajes nacional, la otra es obras energéticas, y transporte. Es decir José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime"



-"Ahora hay más transparencia en las licitaciones"



-"El juez y el fiscal tratarán de recuperar el dinero robado. Hay una apelación de la viuda de Múñoz que hay dinero en Miami, eso está."



-"Ayer encontraron movimientos en tierras de Lázaro Baez, alguien se adelanto."



-"Múñoz también pasó plata por una off shore británica, tenía una aerolínea, el taxis a& eacute;reo. Te acordas cuando Cristina Fernández se enojó con el Tango 01."



-"Carlos Sancho, Victor Manzanares casi se quiebran."



- Justicia rápida para algunos?: "Yo creo que la Justicia investigó rápido el tema de los Panamá Papers de Mauricio Macri, creo también que la sociedad debe seguir presionando. Claudio Bonadio tiene causas complejas, la Tragedia de Once, que en un año la mandó a juicio oral y publico. Carlos Stornelli está dedicado a los cuadernos. En un mes empieza la ruta de dinero K, donde no está Cristina Fernández."



-"En la causa de Odebrecht está todo lo que tiene AySA, soterramiento del Sarmiento. La ley del arrepentido fue clave"



-"Clarens dijo que no asesoró a los Kirchner para sacar la plata fuera del país y que a Lazaro Baez lo asesoró para comprar bienes ac&aac ute;."



