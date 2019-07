Cristian Erhardt.mp3







Cristian Erhardt , titular de la Union de Aviadores de Líneas Aereas (UALA), habló con Eduardo Feinmannn sobre el reclamo que realizan los pilotos en Aeroparque.





Repasá las frases de la nota





"Vamos a repartir los volantes que hemos leído abordo y concientizar a la gente de la problemática"



-"No voy a entrar en la vuelta que quieren dar política, si al Gobierno le sirve está bien. Nosotros decimos que hay un problema, que nuestra empresa pierde dinero, las otras empresas pagan a destiempo los sueldos, hay empresas que cierran como Avianca. Sacar el piso de la tarifa perjudicó a todas las compañías"





"Ahora entonces por qué dicen que la compañía tiene deuda. Nosotros no queremos que la empresa se perjudique"





"UALA no estuvo, yo no voy a criticar a los compañeros de APLA"



-"El Titular de la ANAC tomó un avión y lo destrozó, eso es tomar un bien Estado"



- Vos estás de acuerdo con Biró que quiere voltear al Estado?: "No, yo voto como se debe"



-"Nosotros no vamos a perjudicar a los pasajeros y estamos preocupados por la empresa, vuela más gente y las empresas tienen déficit ...algo está mal. Quizás se puede hacer una política del Gobierno que es tener un piso tarifario"



-"Yo hace 25 años que trabajo en la empresa y soy un defensor de la empresa, no el dueño".