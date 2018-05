-"A las 14hs comienza la sesión en el Senado, hoy se debate la aprobación o el rechazo de un proyecto que tiene media sanción en Diputados y para nosotros tiene varios problemas"



-"Primero es inconstitucional, ya lo dijo la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo sólo puede fijar tarifas, es anti federal, es a favor de los usuarios de Edenor y Edesur. El cuadro tarifario propuesto por nosotros es igual para todo el país. El tercer problema es que la ley no tiene financiamiento, ya que la ley de presupuesto se aprobó el año pasado."



-"El Bloque Justicialista de Miguel Pichetto y Cristina Fernández tienen mayoría y pueden aprobarlo. Nosotros tenemos 31 votos a favor de rechazar el proyecto, los senadores de Salta rechazan el proyecto"



-"La Oposición tiene 35-37, para hacer quórum se necesita 37, pero no me parece chicanear con el quórum. Los que voten el proyecto se deben hacer cargo, muchos lo hacen por un tema político, los dirigentes deberían tener madurez. La razón sería que Mauricio Macri tenga el costo de veto."



-"Mauricio Macri quiere mostrar coherencia al Mundo."









