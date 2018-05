-"La Oficina Anti Corrupción hizo los alegatos en la Causa Ciccone, pedimos cinco años y medio de prisión para Amado Boudou, más la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos."





-"El alegato es largo pero es descriptivo, el próximo alegato que estamos haciendo es de Julio De Vido por la tragedia de Once. Podemos hacer un libro con los alegatos de corrupción en la era K"





-"Estamos en el juicio de (Sbase), de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio y ahora empieza el de Lazaro Baez, y la ruta del dinero K, José López, César Milani, el de Romina Picolotti y Los Sauces, Hotesur, Obra pública."



-"Nosotros en todas las causas no somos querellantes, habría que hablar con el Juez y el fiscal sobre la causa del Incaa"



-"El Consejo de la Magistratura va a auditar el desempeño de los juzgados en las causas de corrupción."



-"Nosotros trabajamos en las investigaciones del pasado, y el control del presente. La sociedad se cansó de la corrupción del funcionario público. Sobre el pasado estamos tratando de garantizar que no haya impunidad, y respecto en el presente trabajamos con diferentes áreas para aumentar los controles internos, y si se da una situación como el Incaa que haya una rápida reacción. Nosotros con Sigen debemos prevenir conductas indebidas"



"Nosotros analizamos todas las situaciones del Gabinete, pasaron todos los Ministros, respecto a la situación vigente, Quintana no tiene injerencia en el Poder Judicial, ni asuntos en la Provincia de Buenos Aires. Entendemos que puede haber una causa judicial, y en ese sentido daremos nuestra información."



- Se logró un fallo a favor de su compañía (Mario Quintana- Farmacity): "No hay indicios que él haya ejercido una influencia indebida sobre un miembro judicial."



-"Cuando vos ves Ciccone te das cuenta como Amado Boudou hizo maniobras para beneficiarse, en el caso de Quintana no se pone bajo sospecha su actuación."



-"Mario Quintana no ocultó información, la que no está no debía darla. Hoy con la ley de ética publica no se obliga a los funcionarios a vender su empresa, por eso en el caso de Juan José Aranguren se recomendó que venda las a cciones de Shell, pero no se lo puede obligar."





