-"La Iglesia tuvo una postura muy fuerte respecto a la despenalización del aborto, debemos agradecer a Dios por la vida de la Patria. El Cardenal de La Plata habló de la política y la cultura"



-"Hay que demostrar que no hay una muerte en el aborto, lo que se niega es un dato científico, no religioso. Algunas afirmaciones uno se pregunta de dónde la sacan."



-"Nosotros tuvimos mucha violencia, agresividad, que el Inadi no sé dónde está, debe estar durmiendo. Nos discriminan mucho. Nosotros en este momento pensamos diferente."



-"Los más pobres son contrarios al aborto. Es una exageración lo que hablan del aborto, nosotros sabemos donde se hacen los abortos, los que no saben son los policías, diputados y senadores."

Alberto Bochatay.mp3