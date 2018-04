Novaresio y Feinmann debatieron sobre el aborto

Los periodistas expusieron sus contrapuntos al hablar del debate que mantiene en vilo a toda la sociedad y que deja interesantes títulos sobre conceptos a favor y en contra de la despenalización del aborto.

PASE1.mp3





Luis Novaresio inició la disputa afirmando: "no me gusta arrancar un debate donde me acusan de asesino" por defender el derecho al aborto, a lo que Eduardo Feinmann dijo que él no es asesino por su postura.

Posteriormente expusieron sus posturas bajo argumentos legales:

- Novaresio: "'La vida nace desde la concepción en el seno materno', Artículo 19. Y el Artículo 21 dice: 'Se considerará como no existido si naciera sin vida'; ¿qué significó?"





- Feinmann: "Que se murió adentro".



- Novaresio: "No, no. Una cosa es morir y otra cosa es no existir".



- Feinmann: "Dice que no nunca existió porque murió dentro del seno materno".



- Novaresio: "No. No murió si no nació".



- Feinmann: "Sí, dejó de existir. Algo que dejó de existir es algo que muere".



- Novaresio: "Una cosa es que se termine un contrato o un derecho, y otra cosa es que sea inexistente. Para el derecho nunca existió, no es que dejó de existir".



- Feinmann: "No, disculpame, existió hasta el momento que dejó de existir. El artículo 19 dice: 'la vida comienza (algo existe), salvo que deje de existir'. Seguí el razonamiento. Algo existe, la vida comienza, eso significa que algo existe. Termina de existir cuando termina de existir, y si algo deja de existir es como si nunca hubiera existido".



- Novaresio:"Si se declara algo inexistente es porque nunca existió. Si no se dice 'ha concluido la vida' o 'ha concluido el contrato'. Si se declara un contrato o un derecho inexistente es porque nunca existió; esto es Derecho Civil I".





PASE2.mp3





El cruce fue tomando respetuosa temperatura y continuaron exponiendo sus ideas sobre la decisión de la mujer al practicarse un aborto, el tiempo en el que se debería interrumpir un embarazo y sobre la representatividad y el respeto a las posturas de cada uno:





- Novaresio: "Yo me solidarizo con esa mujer que toma esa decisión".

- Feinmann: "¿Con qué motivo? Porque se le cantó las pelotas. ¿Te parece bien terminar con alguien por eso? Con ese criterio, la madre que tiene un hijo, por qué no lo mata a los 5 días o al año... ¿qué hacemos con eso?



- Novaresio: "No tengo ganas de discutir con alguien que me dice asesino".



- Feinmann: "No digo que vos seas un asesino; yo creo que la mujer que decide terminar con esa vida está matando. No digo que vos lo seas porque vos no lo vas a hacer".



Novaresio: "Si ese es el tenor de la discusión, no tiene sentido que charlemos. Cuando me siento a hablar con alguien, doy la chance de que el que está frente a mí tenga una cuota de razón. Pero acá yo siento que vos no abrís ninguna posibilidad de que yo tenga una cuota de razón.

La vida humana es un devenir constante. A los 18 la ley dice que sos capaz. Pero ¿a los 17 años, 11 meses y 29 día no eras capaz? En algún momento hay que poner un plazo porque sino es inviable el Derecho. Esto es un esfuerzo cultural para tratar de entender un proceso que es de un larguísimo devenir. La vida humana se encuentra en un óvulo y un espermatozoide solo".



- Feinmann: "No. La ciencia dijo que con la unión de ambos comienza la vida. Un espermatozoide solo no es un ser humano. Potencialmente sí, pero acá no hablamos potencialmente. Para vos ¿en el derecho hay plazo? El primer plazo de la vida es desde el momento de la concepción, está dicho en los códigos. Argentina adhirió a los derechos del niño. La ley dice que 'es niño y ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años'".



- Novaresio: "No estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo a las 21 semanas".



- Feinmann: "¿Pero a las 12 sí? Ya tiene corazón

No es un conjunto de celular, tiene corazón. Hoy sos un conjunto de celular tal cual como desde el mismo momento de la concepción".



- Novaresio: "Mi posición no está siendo legalmente respetada. Pero yo estoy dispuesto a respetar tu posición".



- Feinmann: "Y yo la tuya".



- Novaresio: "No. Yo creo que científicamente no hay una posición de cuándo comienza la vida. Yo no salgo de mi asombro de la escandalización de muchos respecto de una vida que todavía no lo es, en términos jurídicos y científicos, y no por las miles de mujeres pobres que mueren en abortos clandestinos. Es de un poderoso machismo discutir esto; y voy a repetir que si la gestación humana fuera masculina el aborto estaría legalizado hace siglos".



- Feinmann: "Si fuera tan así que hay tantos abortos de mujeres pobres y tantas muertes de mujeres pobres por aborto, no habría tantos niños en las villas. Las mujeres pobres tienen familias múltiples. No sé si es tan así. Yo considero que un aborto es la desaparición de un niño por nacer. ¿Vos respetás eso o me vas a decir que soy un hijo de puta por eso?".



Finalizando la discusión, Eduardo Feinmann le planteó el aspecto económico de despenalizar el aborto y hacerlo seguro y gratuito y Luis





-Feinmann: ¿Qué va a pasar con los contribuyentes que van a decir 'disculpame, yo no quiero que gasten mi plata en abortos'?





-Novaresio: Van a ahorrar mucha plata porque las complicaciones en los abortos clandestinos son muchos mas caros. Ahora, si el problema era de plata, la vida no era tan importante...





-Feinmann: Nono, yo te estoy diciendo que los que no están de acuerdo pagar con sus impuestos los abortos





-Novaresio: Y yo no estoy de acuerdo en bancar tantos ñoquis y me la vienen embocando...





Ya despidiéndose, Eduardo le dice "Chau, te quiero..." y a lo que Luis responde "Yo no", entre risas.





Este tema será tratado por el Congreso Nacional a partir de Marzo.