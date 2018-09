"Nuestra actividad está quebrada por la falta de dinero en las calles"

En el día del paro general, Jorge Viviani habló en Feinmann 910 y aseguró que "aunque algunos taxis, que son dueños, deciden trabajar, y está bien".





Acerca del nivel de actividad, el sindicalista aseguró que "La actividad nuestra está quebrada, ha bajado mucho la recaudación, primero por la falta de dinero en la calle, cuando hay crisis se reciente nuestra actividad".





Al hablar de UBER, Viviani afirmó que "en Colombia el avance de Uber produce tragedias, en Estados Unidos también. El Gobierno de la Ciudad hace inspecciones y sanciona a Uber. Para Horacio Rodriguez Larreta Uber es ilegal."





"En Mendoza aún no está funcionando, empezaría dentro de dos años si funciona bien, en Mendoza hay 8 mil taxistas, deben cuidarlos. La reglamentación es bastante coherente, no creo que trabajen. El negocio de Uber es trabajar en negro, no legal", agregó.