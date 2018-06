"Nuestra predisposición al dialogo es permanente."

El Ministro de Trabajo de la Nación habló con Eduardo Feinmann y afirmó que "El paro no da soluciones."

Repasá las frases más destacadas de la nota: -"Agradezco a todos los argentinos que apuestan por el trabajo, que con el trabajo se cambia la Argentina, muchos no pueden ir a trabajar por el transporte. En la Ciudad de Buenos Aires el paro de transporte ha impactado, en el resto de país se trabaja con normalidad."



- Declaraciones de Hugo Moyano: "Muestra las contradicciones de algunos dirigentes, claramente defienden situaciones personales y no miran lo colectivo. Moyano criticó al Gobierno por el tema ganancias, este Gobierno resolvió el mínimo no imponible, las alícuotas, las escalas, este Gobierno resolvió el tema de los jubilados con la reparación histórica. Ahora no acompañan por motivos personales"



-"No quiero dejar de reconocer que hay una situación de preo cupación de algunos sectores que estamos trabajando, como mejorar la recomposición del poder adquisitivo del salario, el tema precios, no dejamos de mirar los problemas"



- Declaraciones de Mario Calegari: "Cuando estamos trabajando en el tema de la readecuación paritaria, el Presidente Mauricio Macri firmó para un aumento del 5 por ciento para los que ya firmaron, con clausula de revisión. Además cuidamos el empleo, actualizamos el tema de ganancia con escalas, también tenemos que decir la verdad, muchos dirigentes dicen una cosa con los ministros y luego otra afuera"



- 25 por ciento de paritaria- Multas contra Moyano: "No es lo mismo una paritaria firmada en enero que ahora, por eso se deben adecuar las necesidades, y Mauricio Macri firmó el decreto del 5 por ciento."



-"La paritaria tiene que ver con la necesidad de los trabajadores de mejorar el poder adqui sitivo pero también que el sector empresario pueda sostener su emprendimiento. Cada sector tiene que verlo."



-"Nosotros cumplimos la ley, había una conciliación obligatoria que no se cumplió y hay multas."



- Palabra de la Iglesia: "Nosotros estamos dispuesto al dialogo con todos los sectores, segundo, tenemos el récord de inversión social y lo hacemos porque todos tenemos que participar de la transformación argentina."



-"El paro no da soluciones."



-"Entre los dirigentes sindicales hay diferencias, nosotros tratamos de avanzar en una mesa que tiene que ver con los salarios, el empleo y muchos dirigentes prefieren privilegiar la situación personal"



-"Nuestra predisposición al dialogo es permanente, pero hay muchas internas en los sindicalistas. Queremos discutir los problemas de la gente."



-" El paro no afecta a la democracia pero intentan debilitar al Gobierno, porque con esto generan inestabilidad."





