"Cada vez me duele más ver la cantidad de policías lastimados, mire lo que pasó con Tamara Ramirez, la mataron hace dos días y ya tenemos que hablar de Lourdes Espindola."



-"Lo que hay que hacer es denunciar todos los convenios internacionales que impiden que Argentina tenga prisión perpetua, nuestro ritmo de inseguridad es insostenible. Los jueces deben aplicar las leyes con rigor, que se logra haciendo el juicio político a quiénes no actúen."



-"Hemos eliminado por la doctrina de Zaffaroni el concepto de peligrosidad porque es prejuzgar. Acá nunca hay antecedentes. Yo me pregunto para qué votamos, si las decisiones las toma la Izquierd a, que son un 5 por ciento."



- Francisco Pont Verges habló de rachas estacionales: "Debería renunciar. Es terrible, estamos hablando de vidas humanas."

