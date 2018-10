Obispo Olmedo: "Me pareció chocante, no me gustó. Me cae fatal ver a Moyano y a esas personas al frente de una misa"

El Obispo de Humahuaca Pedro Olmedo habló en Feinmann 910 y afirmo que "A mí tampoco me gustó, sé que Agustín Radrizzani nos informó que no tiene que ver el Papa. A mí también me chocó la foto."



Acerca de la posible injerencia de Francisco en la misa organizada por el frente sindical, dijo: "El Papa no se mete en este tema, tiene problemas más serios por resolver."



Sobre su visión del Gobierno, dijo que "Lo veo mal, alejado de la realidad, acá la gente no da más, los sueldos son más chicos."



Además, agregó que "La imagen que vi en Luján me cae fatal, los sindicalistas lo han copado. El Papa ni sabe."



"La Iglesia es muy discreta, no dejó de dar su mensaje en cuanto al debate del aborto que planteó el Gobierno. Hay una gran animosidad contra la Iglesia."



Sobre el aborto clandestino en Jujuy dijo que "En algún momento se vendió a la pobreza poniendo DIU y controlando los vientres de las mujeres. Estoy de acuerdo que se informe para no llegar a un aborto."