Omar Viviani: "El gobierno ha perdido el rumbo pero hay tiempos constitucionales que hay que respetar"

-"Nosotros no nos plegamos al paro, en realidad estamos parados hace prácticamente tres años".



-"Nuestra actividad cayó casi un cincuenta por ciento, perdimos un número importantísimo de trabajadores y un número muy importante de empresas se han fundido".



-"Entre el año pasado y éste la crisis se acrecentó; ayer estuvimos con representantes del sector empresario y el presidente de una de las cámaras, que tenía una empresa con ciento y pico de trabajadores, ahora sólo tiene doce. Nosotros estamos parados todos los días".



-"Sergio Massa salió a solicitar una mesa de diálogo, pero yo creo que ya ese tiempo pasó: hoy estamo s con una inflación galopante, anunciaron Precios Cuidados que todavía no pudieron poner en funcionamiento; el gobierno ha perdido el rumbo".



-"Hay tiempos constitucionales que hay que respetar, pero la verdad que el país está atravesando una de las crisis más profundas desde la llegada a la democracia".



-"Cada día sube más el porcentaje de pobreza, un mercado interno achicado, con una inflación del 50 por ciento anual. Los bolsillos de los argentinos no dan para más".



-"Yo apoyo a Juan Manuel Urtubey para las PASO"