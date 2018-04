Oscar Aguad: "Argentina seguirá peleando por la soberanía de las Islas"

-"Hoy es un día muy trascendente porque después de tanto tiempo se viaja a las Islas Malvinas. Nuestra sociedad arregla las cuestiones pacíficamente, con este camino logramos que los familiares puedan viajar a ver las tumbas."



-"Argentina seguirá peleando por la soberanía de las Islas"



- Denuncia de Tagliapietra: "El tema del Ara San Juan es muy complejo y delicado, no sólo desde la desaparición sino también desde los parientes, todos los ministros damos batallas todo el tiempo. Este hombre dice que yo dije que el mar podría ser la tumba de los 44 tripulantes, y es así. Me denuncia por abandono de persona. Estamos tratando de lograr encontrar el submarino pero es dificil"



-"El Ara San Juan no estuv o cerca de Malvinas. Nosotros le entregamos a la Jueza toda la información, abrimos el secreto militar. El informe que dijo el Jefe de Gabinete era un borrador, debería haber ido a la basura, pero mandamos todo."



-"El submarino hizo todas las revisiones y nunca salió de la zona que debía."



"La Marina sufrió mucho, hay que recuperarlos. El Ara San Juan tuvo un problema, se comunicó con la s autoridades, no lo hundió ni Gran Bretaña, ni Chile. Entró agua y afectó las baterías."



-"El Ara Santa Cruz está en reparación, no tenemos submarinos funcionando. Tenemos las Fuerzas Armadas que tenemos. Estamos tratando que los militares sean reconocidos y que la sociedad valore las tareas que hacen."



- Dichos de Patricia Bullrich sobre el uso de las Fuerzas: "La Ministra Bullrich está haciendo una gran tarea, las Fuerzas Armadas por el momento le prestan servicio logístico en tema de narcotráfico."







Escuchá el audio de la nota









Oscar Aguad.mp3