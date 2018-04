Pablo Avelluto: "En un marco de pluralidad, lo que viví fue intolerancia"

"En la inauguración de la Feria del Libro, que es un acto donde habla un escritor, Claudia Piñeiro, un representante de Montevideo, que es la Ciudad invitada, luego cuando quisimos hablar Enrique Avogadro y yo una especie de patota comenzó a gritar, por el tema de la Universidad para la formación docente. Luego subieron al escenario, yo les dije que digan lo que quieran y luego hablo. El muchacho habló y cuando quise hablar yo no me dejaron, entonces me fui."



-"En un marco con pluralidad, lo que viví fue algo que nadie quiere vivir, la intolerancia"



-"Yo lo que iba a contar es lo que hacemos en cultura, como Enrique Avogadro. Tenemos convivir todos, incluso con ideas diferentes"





