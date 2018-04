Pablo Sirvén: "Lo preocupante es el abuso de menores, parece una epidemia"

-"Lo preocupante es el abuso de menores, parece una epidemia, Independiente, Temperley, River Plate. La Justicia debe resolverlo."



-"Natacha Jaitt tiene apoyo porque es un emergente que dice lo que no hace la justicia. Cuando esto se dirime en un tema mediático enchastra a todos, inocentes y culpables. Habría que saber quién está detrás del personaje, hay tres hipótesis, verdad, mentira o mentiras y verdades."



-"Por otro lado está la responsabilidad del programa de Mirtha Legrand de llevar un personaje así. No era un sábado de gloria, en canal 13 Natacha Jaitt y en Telefe tenía a Silvia Süller."



-"Esto huele a servicios, porque revolea nombres, aunque sea mentira quedas escrachado. Mirtha Legrand no es ingenua, no puede desligarse del tema"



"Para mí tienen que ver los servicios. Dado el hecho hay algunos servicios que utilizaron esta cuestión para subirse arriba de un personaje que molesta, en este caso es Carlos Pagni, el resto son daños colaterales."



-"El tema es que la gente escribe mierdas en twitter, y después fue a la mesa de Mirtha Legrand."









