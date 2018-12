Pablo Wende: "El respaldo internacional es en la medida que Argentina haga cosas razonables"

El periodista económico Pablo Wende habló en Feinmann 910 y dijo que "Para mí el mundo le da a la Argentina la última oportunidad, hubo un mensaje de las grandes potencias y le dieron un espaldarazo a Mauricio Macri y lo que hace. Argentina debe estar integrado al mundo, y si no es así no..., no es un respaldo incondicional, justo en un periodo pre electoral."