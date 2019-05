Paco Durañona: "Nos pone muy contentos la candidatura de Alberto Fernández"

Paco Durañona.mp3







Francisco "Paco" Durañona, Intendente de San Antonio de Areco, habló con Eduardo Feinmann sobre la reunión entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires y el precandidato a Presidente Alberto Fernández.





-"La reunión se armó el sábado, después que lo felicitamos por el anuncio, además quería comentarle algo que vengo trabajando hace tiempo y está vinculado en darle importancia a la zona productiva, creemos en un modelo de arraigo, que ponga de pie la zona productiva".



-"Es la primera reunión, oficializada la formula será el 22".



-"Vienen todos los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, más Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis. Nos pone muy contentos la candidatura de Alberto Fernández".



-"Hay un 14 por ciento del padrón nacional está ubicado en el interior bonaerense, donde nosotros perdimos mucho apoyo, no pudimos generar vinculo con ellos. Axel Kicillof viene caminando la provincia y le va muy bien, no podemos encapricharnos con un intendente peronista."



-"Si yo fuera Mauricio Macri pondría a Federico Pinedo en la Corte, si fuera Alberto Fernández pondría a Righi o Alberto Urribarri. Personas que sepan de derecho y militancia política".



- Sobre Venezuela: "Alberto Fernández se intenta correr de la grieta, para pacificarnos y poder salir de esta situación económica. No hay que estar en contra ni a favor de Nicolas Maduro, lo único es que nos parece es que Naciones Unidas debe resolver el conflicto, pero sin ninguna intervención militar de Estados Unidos u otra fuerza".