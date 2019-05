Para un acuerdo siempre es mejor tarde que nunca

Editorial.mp3







Recién hablamos con Berensztein y yo tengo mi forma de analizarlo. Todas las ideas son válidas. Lo que digo es ¿Qué tipo de país queremos? Yo prefiero el país de los acuerdos y consensos. lo prefiero por encima d todo. lo que hizo fue tardío? puede ser. Es un apuro electoral? puede ser. Mi abuelita decía "mas vale tarde que nunca" por eso para mi aplica esto. Para algunos políticos, este pedido de acuerdo son cínicos... que se yo. cínico era el gobierno anterior. Eso era cínico. Massa decía que es un gobierno terco Yo prefiero un gobierno terco a una cleptocracia. No me gustan los ladrones. Para Lavagna esto es marketing. que se yo, ponele. Prefiero esto a la nada misma.

Muchos de los que dicen "ahora no" hasta hace una semana decían que eran del consenso. Massa hace una semana decía "hay que llamar a todos los líderes de la oposición, incluída cristina".





Me hace acordar cuando sos un pendejito, te querés levantar una mina, cuando no te da bola te volver loco y cuando te da bola, decís "ahora no". Pará un poquito. Antes querías un acuerdo y como el acuerdo lo propone el gobierno dicen "ahora no".

Personalmente, si me preguntan si me gusta que convoquen a Cristina digo que no porque para mi debería estar presa.

Es cierto que la señora tiene el 30% de la intensión de voto. Cuando uno se sienta a hablar con la mayoría de los líderes políticos te dicen en privado unas cosas totalmente diferentes a lo que dicen en público. Y ahí es cuando ves la mezquindad que tienen. ¿Por qué no piensan un poquitito en el país?