Paro en la línea 60 por tiempo indeterminado

Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, habló con Eduardo Feinmann sobre el paro sorpresivo para reclamar mejoras en los servicios.





Repasá las frases de la mañana





-"El paro es porque venimos reclamando la falta de condiciones en los colectivos, que no se reparan, el domingo tuvimos un accidente grave, ya que no andaba bien el freno. Ante nuestro reclamo, la empresa decidió despedir trabajadores, entonces paramos la línea hasta resolver el conflicto"



-"Llevaba 250 mil pasajeros y por políticas de la empresa que dejó recorridos y quedaron 180 mil trabajadores. El Ministerio de Trabajo no existe más, hay una secretaría, nosotros queremos resolver el conflicto, si nos llaman vamos".



-"No tenemos la fosa reclamada desde hace dos años".



-"Esta medida de fuerza es porque no se puede trabajar".