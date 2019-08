Patricia Bullrich: "El policía estaba protegiendo a los ciudadanos"

lared_export_2019-08-21_13-07-19.mp3



La Ministra de Seguridad de la Nación se refirió, entre otras cosas, al video en el cual un policía redujo con una patada a un hombre que terminó muriendo.





- "D`Alessandro dio las explicaciones necesarias. El cuchillo es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona"

- "El policía, que solo tenía un arma de fuego y no otra de menor capacidad letal, actuó para terminar con una amenaza"

- "El policía lo quiso reducir, no lo quiso matar. ¿Qué pasaba si ese hombre mataba a alguien frente a la policía?"





Sobre Rafael Di Zeo:

- "Teníamos un acuerdo con CONMEBOL que nos cambiaron en estos días. Todavía no sabemos los motivos"

- "Desde Ecuador están interesados en organizarse aunque CONMEBOL haya roto el acuerdo con nosotros. A la Ministra de Seguridad le pasé un listado oficial con los líderes de la hinchada"





Sobre el episodio en Uruguay:

- "Dos parejas del partido obrero me empezaron a insultar de manera agresiva y muchos argentinos se levantaron a frenarlos"

- "A mí me salieron palabras poco correctas que no puedo repetir. Los puteé. Me pareció una falta de respeto y tuve que ponerle freno. Nadie me va a prepotear"

- "Seguir diciendo que Santiago Maldonado no aparece es algo ilógico. El escrache es fascista, es algo que no va y lo tengo claro"