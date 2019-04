Patricia Bullrich: "Rafael Di Zeo es un barra brava"

-"Nosotros perseguimos a las personas que generaron violencia en el fútbol, provocando que haya una sola hinchada y las hinchadas sean custodiadas usando recursos de la sociedad para cuidar todo".



-"Logramos que baje el conflicto con los barras, esto no lo hacemos en Argentina nada más sino con los países que también tienen problemas, no fue sólo con Di Zeo, otros no entraron y tampoco entrarán los que están yendo"



-"Nosotros lo que hacemos es proteger a la sociedad y tratar de no usar tantos medios del Estado. Nosotros trabajamos para que las mafias que provocan disturbios no estén"



-"Nuestro Embajador en Colombia, Migraciones y otros funcionarios dijeron estas personas tienen derech o de admisión en Argentina y no entraron a Colombia. Si un juez lo deja salir es otro tema, nosotros no los queremos en los estadios".



-"Nosotros les avisamos a las autoridades colombianas quienes viajaban y tenían derecho de admisión. Colombia decidió no dejarlos entrar al país directamente. En toda Latinoamérica estamos trabajando en equipo para que los violentos no vayan a los estadios. Es Tribuna Segura continental, lo estamos trabajando con Conmebol también. Esto significa el que las hace las paga"



-"Nosotros le hemos ganado todos los amparos a los barras. Todos los que están en la lista de admisión perdieron los amparos. Es una decisión que tomó Mauricio Macri, me dijo contra los violentos, los barras, todos".



-"No quiero hablar de la formula presidencial, mi prioridad es el Ministerio de Seguridad".



- Agravios de Cr istina Fernández: "Siempre se dice que la ex presidente tiene una estrategia de silencio, pero siempre termina insultando al presidente de la Nación. Nosotros mostramos nuestra forma de ser y no es el insulto al otro".



-"La ex presidente comienza su campaña electoral con el libro"



- Insulto de Elisa Carrió: "Me parece que todos debemos ser cuidadosos con las palabras y es importante que se le acepte las disculpas"