Patricia Bullrich: "Si Macri es reelecto me gustaría seguir en mi función"

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Queremos hacer este procedimiento en homenaje al policía bonaerense asesinado en un trabajo encubierto en esta zona, él estaba en esta investigación."

"Es una lucha contra mucho dinero, hay que trabajar con la justicia, formar las fuerzas, es un trabajo que hacemos entre todos. Argentina ya no es un país de salida de droga para Europa", afirmó sobre el narcotráfico.



Sobre si seguiría en su puesto si Macri es reelecto, dijo que "Siempre cuando uno hace una función lo que quiere es que se desarrolle al máximo, pero es decisión del Presidente donde estaré."



Acerca del aumento de tarifas, afirmó que "Hemos pasado un momento de tormenta, hay muchos movimientos financieros en todo el mundo, es importante no tener déficit y ahora se corta mucho menos la luz, tenemos mejor servicio porque las tarifas eran bajas. Las estrategias se deben seguir y esperamos que la sociedad lo comprenda."



Finalmente, acerca de los rumores de una posible candidatura a Vicepresidente, confirmó que "Yo estoy contenta con el trabajo que hago, no lo he pensado. Siempre es un honor. Yo ahora soy ministra de seguridad de la Nación. Gracias al equipo de América y A24 que siguen los temas con profesionalismo."





