Patricia Bullrich: "Ya tenemos el caso esclarecido, sólo nos falta detener a una persona"

-"Nosotros desde que vimos el video dijimos que la razón no era política, no lo remataron a Héctor Olivares, entonces entendimos que la mafia era de otro tipo".



-"Mauricio Macri monitoreo el tema por hora y de a poco entendimos la trama. Con el trabajo de la policía Federal, la Ciudad, el juez investigamos. Sabíamos que Fernández estaba por la zona de Entre Ríos y la Ministra de Seguridad me llamó para decirme que había detenido al señor que sale del auto, el que lleva el auto, que junto al tirador, no diremos el nombre, el tirador no es el hijo de Fernández"



-"Hoy daremos a conocer toda la información, se trabajó en equipo con mucha celeridad. La policía de la Ciu dad, Entre Ríos y Federal lograron la detención de Fernández. Ya tenemos el caso esclarecido, sólo nos falta detener a una persona"



-"No vamos a hablar del crimen, a las 11hs nos vamos a juntar en el Ministerio de Seguridad para juntar todas las puntas. A las 14hs daremos una conferencia de prensa, el objetivo era Yadón no Olivares. Estamos contentos por la tarea de la policía de la Ciudad, Entre Ríos nos ayudó con su Ministra de Seguridad, el jefe de policía"



"Esto es una mafia, lo planificaron, hay mafias políticas y mafias de otro tipo, como ésta".



-"Yo mostré el video para bajarle el tono político y darle el tono de otro tipo".