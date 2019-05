Pilar Rahola: "El kirchnerismo reacciona siempre con el estómago y la bilis"

Pilar Rahola.mp3







Pilar Rahola, periodista catalana, habló con Eduardo Feinmann luego de la presentación del libro de Cristina Kirchner y afirmó que "le preocupa el fenómeno del kirchnerismo porque es muy fanatizado"





Repasá las frases de la nota:





-"Yo vine con una delegación de Barcelona para participar de la Feria del Libro. Estuve con Federico Andahazi. La Feria del Libro de Buenos Aires es muy prestigiosa".



-"Vi por la tele a Cristina Fernández, es una operación de blanqueo de su gobierno, de su propia persona. Me pareció que trabajó la idea de victima"



-"Ayer hablé con Luis Majul y le decía que con la excusa del libro hablas de política, y especulas con la idea de que te presentarás, se muestra que es una campaña electoral, no sé si de la suya por la cantidad de causas"



-"Me preocupa el fenómeno del kirchnerismo porque es muy fanatizado, la gente que votó a Mauricio Macri es critica, ahora del otro lado, es una pasión, Cristina Fernández parece la Virgen María".



-"A mí me atacaron en las redes sociales por criticarlos. No recordaba tantos insultos y cero argumento, el kirchnerismo reacciona con el estomago, esto es una derrota de la democracia. Le perdonan todo, se blanquea todo".



-"Mauricio Macri parecía bien porque era un cambio de paradigma, pero ahora veo que cometió errores importantes. Hay una puesta importante en obra pública, pero ha fracasado en lo económico. Macri cometió errores y debe corregirlos, pero es diferente a un mal político o corrupto".



-"Me sorprende que haya gente que piense que están en el mismo plano Cristina Fernández y Mauricio Macri".