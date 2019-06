Polémica por el fallo que ordena pagarle $8 millones a su ex por hacer las tareas del hogar durante 30 años

Ana Rosenfeld.mp3







Ana Rosenfeld, abogada de familia, habló con Eduardo Feinmann sobre el polémico fallo que indemniza a una mujer por 8 millones de pesos luego de divorciarse y no haber podido ejercer su profesión.





Repasá las frases de la nota





-"El derecho no se puede tomar literalmente, hay que ver desde donde cada uno hace valer su derecho. La última reforma del código le saca el derecho a la mujer de decir me fuiste infiel, me engañaste, me injuriaste y a pesar de ello te podes divorciar y quedar en la calle"



- Rico sostiene que el hombre podría reclamarle por mantenerla: "La mirada que tenes es antijurídica e inmoral, acá se habla de recomponer lo que la mujer dejó de percibir por haber dejado todo"



-"La justicia le pone como titulo equilibrio económico, porque no todo el mundo puede reinsertarse en el mercado laboral"



-"Este derecho se puede ejercer dentro de los seis meses que se produjo la separación".



-"Siempre Tribunales tiró a favor del hombre".



-"Yo estoy planteando compensaciones económicas provisorias"