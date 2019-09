Polémico audio. "Esa no es mi voz"

lared_export_2019-09-26_13-41-51.mp3



Pablo Yapur habló con Eduardo Feinmann y desmintió ser quien hablaba en el audio sobre los pobres que circuló en las últimas horas.





Su descargo:

- "A mí me conocen y saben cómo soy. Estas cosas pasan en política, son campañas en mi contra"

- "Nadie puede estar de acuerdo con lo que se dice en ese audio. Yo soy de un barrio humilde y sé lo que es el trabajo social"

- "Me hace gracia, me lo pasaron tantas veces... estoy tranquilo, los que me conocen saben que no soy yo"

- "Me parece mal que haya gente a favor de ese audio y la grieta que se produce"